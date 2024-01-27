男子逆向開上國道車禍亡 波及3車共3傷

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣27日電）劉姓男子今天下午開車逆向行經國1北上大林至民雄路段時，撞擊1輛小客車，過程中還造成1輛貨車側翻和另輛小客車受損，劉男送醫後不治，共3人受傷，事故原因待釐清。

嘉義縣消防局表示，今天下午4時許獲報在國道1號北上256公里處發生車禍，立即派遣雙福、水上、民雄及太保等分隊前往。

救護人員抵達後回報為自小客車發生車禍，有3人均為意識清楚、肢體擦傷；另1名男性患者已無呼吸心跳，給予相關處置後送醫急救。

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國道第四公路警察大隊說，下午4時許在國道1號北向256公里處，48歲劉男駕駛自小客車由大林交流道出口逆向往南行駛內線車道，廖男駕駛自小貨車因閃避而側翻，後劉男駕駛自小客車撞擊27歲洪女駕駛的自小客車，39歲吳男駕駛自小客車則撞擊到散落物。

警方指出，劉男酒測值待後續檢測，其他駕駛人均無飲酒情形；此車禍造成劉男死亡，洪女及劉男車上2名乘客，共3人受傷，事故原因待調查。（編輯：謝雅竹）1130127