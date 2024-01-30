男子討100元不成推母墜樓亡 二審仍判無期徒刑

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（中央社記者劉世怡台北30日電）新北市黃姓男子被控向周姓母親索討100元不成，從4樓推母親墜樓致死。二審的台灣高等法院今天維持一審認定，審酌其患病等情形，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，可上訴。

一審的新北地方法院判決指出，周婦與黃男是母子關係，周婦還具有法院核發、禁止黃男侵害的保護令。民國111年3月間，黃男在新北市板橋區住處4樓陽台向母親索討新台幣100元未果，2人爆發口角後，黃男將母親推落墜落馬路，不僅違反保護令，也導致母親死亡。

判決書提到，黃男在庭審時矢口否認犯罪，並辯稱是想向母親拿100元買東西吃，但母親以為他想喝酒而拒絕，爭吵時母親一直抓他的袖子，他想掙脫而推開，不料母親不小心從陽台掉下去。

一審判決指出，黃男歷次供詞反覆，110報案紀錄先稱母親「跳樓」，警詢、偵查時卻說自己睡醒後找不到母親，後來改口承認「不小心」將母親推下樓，這只是事後美化說詞，更證明黃男明顯避重就輕，試圖推卸責任，難以採信。

合議庭認為，周婦只比陽台牆壁高70公分，如果不是黃男施加相當大力道，周婦不會從陽台墜落，況且陽台牆壁磁磚出現擦抹痕跡，與黃男自述將母親推下樓情節相符。

法官考量，黃男只是因索討100元不成，就「直接故意」剝奪母親生命，足以認為犯罪情節屬於「公民與政治權利國際公約」所謂「情節最嚴重的罪行」。

不過，考量醫院精神鑑定結果，黃男是「思覺失調症」與「重度酒精使用障礙症」患者，整體智能屬邊緣智能不足程度，各種因素交互影響黃男工作、人際關係及家庭，反覆惡性循環，可以認為符合「有限道德上可責性」情況，如果科處死刑，將過於苛重。

一審認為，依照醫院量刑前調查與鑑定評估，黃男智識程度雖減損違法辨識能力與事務理解能力等，但影響程度不如飲酒巨大，如果穩定治療思覺失調症，並停止喝酒，可適度期待後續復歸社會可能性，因此依殺害直系血親尊親屬罪判處黃男無期徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定一審判決並無違誤，應予以維持，駁回上訴，仍判黃男無期徒刑，全案可上訴。（編輯：戴光育）1130130

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