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男子繳完緩起訴金又被判2月 最高法院改判不受理

2024/2/1 08:57
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（中央社記者謝幸恩台北1日電）越南籍王姓男子獲緩起訴處分，並繳交處分金，檢察官誤以為王男未繳錢，重新起訴，法院對王男判刑2月。最高檢察署發現一案兩罰，提起非常上訴，日前最高法院改判公訴不受理。

最高法院裁定指出，王男涉犯公共危險罪，民國111年4月18日獲台南地檢署緩起訴處分1年，須支付緩起訴處分金新台幣4萬元，王男履行完畢。

裁定指出，南檢檢察官誤以為王男未繳交緩起訴處分金，於111年12月15日撤銷王男的緩起訴處分，並重新依公共危險罪嫌起訴王男，向台南地方法院聲請簡易判決，而南院法官據此判處王男有期徒刑2月確定，得易科罰金。

王男得知被一罪兩罰，向最高檢察署聲請非常上訴；最高檢察署審閱案卷後，認定原判決違背法令，向最高法院提起非常上訴。

最高法院認為，南檢撤銷王男的緩起訴處分有明顯重大瑕疵，應為無效，南檢重新起訴並聲請簡易判決的程序違背規定，以致原判決有違背法令的違誤，因此日前撤銷原判決，改判決公訴不受理。（編輯：張雅淨）1130201

#台南地檢署
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