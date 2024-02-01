國道攔車徒手襲擊 警方以影像追人逮1男

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）28歲謝姓男子日前駕駛小客車行經國道1號北上189公里，阻攔1輛大型車更下車徒手襲擊車輛，警方連日追查，日前在烏日區1棟大樓將謝男緝拿歸案，依法送辦。

國道警察第三大隊今天透過文字稿表示，日前有民眾在臉書（Facebook）爆料公社發文，1月25日凌晨1時47分，國道1號北上189公里處，1輛大型車遭小客車阻擋在內側車道，小客車駕駛更下車徒手襲擊大型車。

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警方調閱監視器、行車紀錄器影像清查，掌握涉案對象車輛及犯嫌特徵，鎖定28歲謝姓男子涉案重大，謝男因妨害自由案遭通緝在逃，犯下本案後頻繁變更住處。警方數日跟監及埋伏，1月31日晚間於台中市烏日區某大樓，將謝男緝拿歸案。

警方指出，謝男駕車一時衝動，以蛇行、驟然減速等危險駕車阻擋4部大型車行車並持物毀損其中1台車輛，嚴重影響用路人安全並公然挑釁公權力，除依道路交通管理處罰條例第43條1項4款舉發外，全案依刑法公共危險罪、妨害自由罪、毀棄損壞罪及妨害自由通緝等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130201