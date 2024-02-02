遭控掩護業者埋大量廢棄物 前台糖股長無罪確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北2日電）台糖公司前陳姓股長被控掩護業者掩埋廢棄物，致台糖損失10億餘元。一審依背信罪判刑1年8月，二審認定無背信主觀犯意，改判無罪，日前最高法院駁回上訴，陳男無罪確定。

一審台南地方法院判決指出，陳男當時於台灣糖業股份有限公司擔任台南區善化資產課巡查股長，監督綜理轄區公司土地資產巡查管理業務，卻涉嫌於民國109年至110年間消極不作為，讓業者於多筆台糖土地上掩埋廢棄物。

檢警估算，陳男掩護業者於台糖土地上掩埋廢棄物的總面積達2萬6997平方公尺，台糖須負擔清理費用約新台幣10億2701萬餘元；台南地檢署依竊占、背信、廢棄物清理法等罪嫌起訴陳男。

一審指出，陳男明知台糖公司土地巡查作業要點規定，也有多次處理遭侵占土地的經驗，卻未督責追蹤、到場勘驗或通報上級查辦。

一審認定，陳男罪證明確，有為他人處理事務，意圖為第三人不法利益，消極不作為，致損害利益的背信作為，依背信罪判處1年8月徒刑。

另外，檢察官起訴陳男涉犯竊占、廢棄物清理法的部分，合議庭則認為，檢方舉證不足，且無積極證據能認定陳男犯罪，此部分則判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。二審認為，陳男客觀上有疏失，致台糖公司受損害，但沒有背信故意，主觀上也無取得自己或第三任人不法利益或損害台糖公司的意圖，不符合構成要件，因此撤銷原判，改判無罪。

檢察官不服判決，上訴三審。最高法院認為，二審判決認事用法無違誤，日前駁回上訴，陳男無罪確定。（編輯：李錫璋）1130202