憲法基本權特展台南登場 揭釋憲及判決小故事

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（中央社記者林長順台北6日電）司法院「權利，你哪位？憲法解釋及判決背後的小故事」特展今天在台南司法博物館展出。司法院指出，希望透過展覽，讓大眾了解憲法在社會變化過程中所扮演的角色與意義。

司法院表示，此次展覽以「憲法基本權」為主題，分為家庭、言論自由、權利與救濟3個主要展區，介紹其權利內涵及背後釋憲故事，透過平易近人展覽語言及活潑視覺設計以生活化角度貼近憲法。

司法院指出，在家庭展區中，以釋字第452、748兩號解釋故事，分別對照「警告逃妻」及「同性婚姻」歷年報導，呈現大法官解釋如何拆解父權結構，逐步開啟社會對家庭組成的多元想像。

言論自由展區，以化妝品廣告與集會遊行為例，引導觀眾思考言論自由保障的範圍；權利與救濟展區，則是介紹與破除學生、公務員、受刑人特別權力關係的相關解釋，說明基本權利因救濟制度而得以落實。

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司法院表示，部分展區特別以圓弧狀木造結構營造憲法法庭意象，陳列憲法判決及制度介紹，讓民眾了解「憲法訴訟法」施行後的變化；展覽也提供「基本權籤詩」供民眾抽取，籤詩上除了有趣味運勢說明外，也節錄與此權利相關的大法官解釋或憲法判決，讓民眾帶回收藏。

「權利，你哪位？憲法解釋及判決背後的小故事」特展即日起在國定古蹟台南地方法院（司法博物館）展出。相關消息，可至國定古蹟台南地方法院（司法博物館）官方網站查詢。（編輯：戴光育）1130206