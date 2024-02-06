南投議員與鎮代遭控買票 法院判當選有效確定

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（中央社記者蘇木春台中6日電）南投縣議員唐曉棻、鎮民代表莊清南，遭控透過競選團隊許女買票，檢方提起當選無效之訴，南投地院一審認定無證據判2人當選有效，經檢方上訴台中高分院審理今天駁回，全案確定。

依據檢方起訴書指出，唐曉棻為國民黨籍南投縣第20屆第2選舉區（草屯鎮及中寮鄉）縣議員選舉候選人，莊清南則為無黨籍南投縣第22屆草屯鎮第4選舉區鎮民代表候選人，投票結果，唐曉棻與莊清南皆當選。

唐曉棻、莊清南為求順利當選，以每票新台幣500元的代價，推由競選團隊人員許女於民國111年11月24日，先後前往洪姓及鄧姓選民住處各交付2000元，央請2人及各自的配偶投票支持唐曉棻、莊清南。

檢方認定，唐曉棻、莊清南的相關行為，構成選罷法交付賄賂買票，因此依法提起當選無效之訴。

南投地院審理時，許女否認是唐曉棻、莊清南的競選團隊人員，並證稱於草屯鎮雙冬社區擔任志工時，始與唐曉棻、莊清南有互動，平日與2人並無來往，因感念2人對她親切、對地方服務認真，爲支持2人便自掏腰包4000元協助買票。

合議庭認為，檢方無法證明許女為被告競選團隊成員，也無從認定許女行為是出於被告授意、默許、容認或共同參與等，難認唐曉棻、莊清南涉及違反選罷法，一審判決2人當選有效。

全案經檢方上訴，台灣高等法院台中分院審理後，合議庭審酌，原審判決無不當，檢察官上訴無提出新事證，今天二審駁回上訴、維持原判，全案確定、不得上訴。（編輯：郭諭儒）1130206