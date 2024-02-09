春節出遊潮 日經：中國赴日遊客減半 台韓旅客激增

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（中央社東京/大阪/札幌9日綜合外電報導）農曆春節假期是出國旅遊旺季，日媒報導，今年春節假期中國赴日遊客人數預計仍只有疫情前的一半，缺口則由來自台灣、韓國等亞洲其他國家的旅客填補。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，截至1月31日，日本全日本空輸公司（All Nippon Airways）2月1日至28日期間，往返日本與中國班機的訂票量僅約疫情前、2019年2月的40%。

報導指出，4日起在北海道登場的札幌雪祭上幾乎看不到中國遊客團。

在由萬世閣經營、位於洞爺湖町及北海道的傳統旅館，中國遊客過去占了國際團體訂房量的30%，如今卻幾乎沒有中國遊客回歸。

另一家旅館業者則說，中國遊客現在多是自由行，而非跟團旅遊。而中國遊客的訂房量仍比2019年少了約5成。

但儘管如此，北海道的飯店，特別是位於札幌的飯店，都接近訂滿。萬世閣預估，國際旅客量將超過整體疫情前的水準，大部分是因為韓國及台灣的遊客。

知名旅遊網站Agoda今年1月的日本搜尋量比2019年同期大增90%。

除了飯店業，日本其他業者也正為春節旅遊假期摩拳擦掌做準備。

大丸東京百貨今年目標是要將春節假期期間的免稅銷售額提升50%，並超過疫情前的數據。一名代表說，「我們希望看到更多來自中國、韓國、台灣和及他地方的顧客」。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳正健）1130209