不滿羽球場打匹克球 男子干擾遭送辦法官裁定不罰

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）陳姓男子去年不滿羽球場被民眾用來打「匹克球」，躺在羽球場或對民眾錄影，遭警方依違反社維法送辦。士院認為，陳男行為未構成藉端滋擾的要件，日前裁定不罰，仍可抗告。

士林地方法院裁定指出，陳姓男子去年於台北市士林區某羽球場，多次坐著或躺在球場中間，及對在場民眾咆哮、錄影。

案經民眾向轄區台北市警局士林警分局報案，警方認定陳男行為，違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾公共場所的行為，依法送辦。

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士院審酌，陳男不滿羽球場被用來打「匹克球」，針對民眾違反場地的使用方式進行干擾、與民眾起爭執，未有藉特定事端擴大發揮，妨害公共秩序、擾亂社會安寧的意圖，即未構成藉端滋擾的要件，因此裁定不罰，仍可抗告。

根據中華民國匹克球協會官網資訊，匹克球是結合了羽球、網球與桌球的一種新興運動，球場如同羽球場的規格大小，打法類似網球的對戰方法。（編輯：郭諭儒）1130306