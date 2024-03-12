蘇丹紅風波 新北：業者自主送驗可優惠價

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（中央社記者王鴻國新北12日電）含蘇丹紅工業染料辣椒粉風波持續延燒，為鼓勵食品業者自主檢驗，新北市政府表示，已協調SGS等4檢驗公司自3月18日起至6月30日，以一般件優惠價供業者自主送驗。

新北市衛生局今天發布新聞稿指出，蘇丹紅食安風暴擴大，截至目前為止，全台累積共有22批輸入的辣椒粉檢出蘇丹紅，問題原料經製造加工後，也讓產品層面更錯綜複雜。

衛生局表示，為積極捍衛食安，新北市政府今天由副市長朱惕之召集衛生局、教育局、社會局、法制局、環保局、經發局及食品專家，跨局處研商蘇丹紅管制重點，會議達成3點決議。

首先是跨機關合作查辦，透過毒物化學物質流向追蹤管控與工廠輔導，確認新北市食品製程，避免毒化物進入食品鏈；其次是強化問題產品防堵，由衛生局即時將問題產品通報教育局及社會局，透過監督管制與暫緩使用相關調味料等措施，保護學童、年長者及免疫低下等脆弱族群的食品安全。

第3是消費爭議協調，由法制局協助消費者辦理退換貨，主動蒐集違規產品退換貨管道，積極協調業者妥適處理相關消費爭議事件。

衛生局表示，為鼓勵食品業者自主檢驗及落實自主管理，特別媒合台灣檢驗（SGS）、全國公證、台美檢驗、歐陸食品等4家檢驗公司，凡公司、工廠或商業登記地設址於新北市的食品業者，可自3月18日起至6月30日止可以一般件優惠價每件新台幣3990元（檢驗市價約4400元-4700元）送驗。

衛生局強調，蘇丹色素（蘇丹紅）非政府准用的著色劑，不得使用於食品中，呼籲食品業者應落實原料與製程管理，避免觸法，衛生局查緝腳步不停歇，一經查獲絕對依法重罰，保護民眾食安健康。（編輯：李錫璋）1130312