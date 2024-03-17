「瘋狂大叔」百萬公仔被偷後 又有2嫌試圖闖入遭逮

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）「瘋狂大叔」張姓男子位於基隆的倉庫日前遭闖入，偷走珍藏公仔等，5名犯嫌落網後，沒想到今天下午又有許姓和林姓男子前往倉庫試圖行竊，警方通報圍捕，將2名犯嫌帶回偵辦。

張男11日發現位於基隆市七堵區瑪陵山區的倉庫遭人闖入，存放在倉庫內的收藏品庫柏力克熊公仔、魔戒角色索倫雕像、漫威人偶及工廠機器等物品遭竊，損失達新台幣500萬元，經清點後約60隻公仔被偷，警方陸續逮捕陳男等共5名犯嫌，詢後送辦。

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張男今天晚間在臉書粉絲專頁「瘋狂大叔玩具倉庫」發文表示，今天下午4時35分監視器警報響起，查看監視器發現又有2名竊賊正在撬門，隨即報警，可惜差了3分鐘竊賊跑了，還好監視器清楚拍下車號，「竊賊明明看到倉庫上面有監視器，還不疾不徐，真的來觀光的嗎？」

警方獲報後，根據車號以車追人，並通報警網攔截圍捕，下午5時30分在基隆市中山一路攔下車輛，將車內的57歲許姓男子及48歲林姓男子帶回警局偵辦。據了解，許男和林男都有毒品前科，與先前犯案的陳男是毒友，3人先前曾到這處倉庫探點，全案將朝竊盜未遂、毀損罪嫌偵辦。（編輯：唐聲揚）1130317