高雄遊覽車撞涵洞 死者相驗頭部重創、顱骨骨折

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（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄市一輛遊覽車20日行經仁武區自撞涵洞釀1死，檢方今天到仁武殯儀館相驗、勘驗事故現場及車輛，80歲周姓死者頭部重創、顱骨骨折，待蒐集事證後，會將遺體發還家屬。

56歲鄧姓駕駛向警方供稱，為省時間切換車道才自撞，詢後被依過失致死罪嫌移送。

高雄市仁武區中華社區發展協會總幹事吳凰琴接受媒體聯訪表示，事發時已快到目的地，不少長輩站起來拿行李，事故後不少乘客被玻璃刺傷，死者當時坐在位子上，而司機在旅程中途有休息，過程無異樣。

死者家屬表示，很不能接受這樣的結果，事發前還有跟父親通電話，父親當時指司機在市區繞行，沿途放乘客下車，耽誤不少時間，約1小時後到家。

家屬說，父親住的社區應是最後一站，過去都是在橋上停車，讓遊客下車過馬路返家，但司機自述是將車輛迴轉，不讓乘客過馬路，「但是這樣迴轉不就是浪費時間？」

台灣橋頭地方檢察署檢察官上午到殯儀館相驗，隨後到高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所隔壁空地勘驗事故車輛，稍晚會到事故現場蒐集事證。（編輯：李明宗）1130321