台灣地震一整晚逾80次 遊客：以為自己頭昏

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（中央社台北23日綜合外電報導）台灣昨晚到今天清晨發生超過80起地震，最強規模達6.3。一名在台北的遊客告訴外媒說，地震來襲時，他還以為是自己頭昏。

綜合法新社和路透社報導，根據中央氣象署資訊，第一個較劇烈的規模5.5地震發生在昨天下午5時8分左右，後來出現一連串餘震，並於今天凌晨2時30分左右接連發生兩起芮氏規模分別達6和6.3的地震。

根據美國地質調查所（US Geological Survey）測量，這兩起地震規模分別達6.1和6.0。

最新這一連串地震震央大多在花蓮縣，目前未傳出任何傷亡消息，但造成花蓮市區2棟大樓傾倒。台灣本月3日剛發生規模7.2強震，造成至少14人喪生，自此餘震不斷。

人在台北大安區的遊客波尼法西奧（Olivier Bonifacio）今天告訴法新社：「我本來在洗手，接著我以為自己出現眩暈。」

他說，「我走進房間後注意到建築在搖晃，聽到桌子發出聲響」，這才知道是另一起餘震。

福斯新聞（FOX News）引述美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說法報導，這些地震不會對夏威夷、美國西岸等美國領土構成海嘯威脅。

日本氣象廳則說，日本南部幾個靠近台灣的島嶼，海平面預料會有小幅度的變化，但不會釀海嘯災損。

「紐約時報」指出，第一起地震過後，數天、數週甚至數年之內都可能發生餘震。餘震規模可能與最初的地震相當或更大，並持續影響已受損的地點。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130423