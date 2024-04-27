台中某印刷廠偷排有毒廢氣 11年短繳8400萬空污費

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市大里區一家從事凹版印刷公司，為節省處理費成本，訾姓負責人夥同3名員工向政府低報製程所產生的有毒廢氣，11年短繳空污費新台幣8400多萬元，4人被依詐欺、空污法等起訴。

環境部中區環境管理中心巡查時，發現位於台中市有凹版印刷公司私設非法管道繞流排放廢氣，經監控其申報資料察覺有異，報請檢方指揮後，2022年7月19日至公司大里廠房搜索查獲。

檢警調查，該公司從事凹版印刷並領有台中市環保局核發固定污染源凹版印刷作業程序操作許可，因作業製程中會產出包括甲苯、丁酮及異丙醇等廢氣，屬於揮發性空污，必須收集後由管道排放，每季向環保局申報用量、排放量，繳納空污費。

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74歲訾姓負責人為節省成本，2011年1月起短報每月、每季原物料進料量，由63歲陳姓管理部經理依許可用量分配後繕打「液體混合設備表」，細部交由程姓員工輸入環保署系統申報，經54歲蔡姓副總經理同意，以此低報短繳。

檢方統計，自2011年第1季至2022年第2季止，該公司共有32季低報，短繳金額高達8400萬多元。訾男等4人均坦承短報原物料用量、空污費，其他員工也證稱，訾男設置非法排氣管道。檢方偵結後依加重詐欺得利、空氣污染防制法申報不實等罪嫌起訴訾男等4人，並請法院沒收該公司短繳不法所得8400萬元。（編輯：謝雅竹）1130427