刑事局警政監疑涉博弈洩密案 中檢聲押禁見

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中地檢署偵辦台中市政府林姓前刑警大隊長疑涉入博弈、涉嫌洩密等案件，到林男辦公處所及居住地搜索，帶回林男等多人偵辦，檢方認為有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

台中地檢署今天發布新聞稿，林姓被告涉犯明知為犯罪組織有據予以包庇罪、洩漏國防以外應秘密消息罪、公務員包庇圖利供給賭博場所罪、公務員包庇圖利聚眾賭博罪、公務員洩漏消息罪及貪污治罪條例、公務員財產來源不明罪等，罪嫌重大。

檢方指出，有事實足認有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，有羈押原因及必要，向台中地方法院聲請羈押禁見。

台中地檢署2日指揮廉政署中部調查組等單位，前往刑事警察局等單位搜索，帶回刑事局林姓警政監等人偵辦。另前往台中市刑警大隊調閱資料，刑警大隊陳姓副大隊長、施姓科偵組長則以證人身份前往廉政署協助偵辦。

據了解，台中市刑大去年間偵辦1起網路博弈案件，疑偵辦時發生洩密情事，造成多名涉案人事先逃逸未到案，中檢2日指揮辦案人員到刑事局搜索，並到台中市刑大調閱資料，追查洩密案件，帶回刑事局林姓警政監等人偵辦。（編輯：郭諭儒）1130503