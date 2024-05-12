基隆大武崙泰女命案 同鄉女子涉重嫌遭收押

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（中央社記者沈如峰基隆12日電）一名年約30歲泰國籍女子昨天被發現陳屍在基隆市大武崙砲台旁邊坡。經檢警追查發現，與死者同鄉的基隆泰國籍新住民林姓女子涉重嫌，檢方向法院聲請羈押，今天獲准。

死者的泰國籍男友於10日深夜接到死者傳送手機定位求救訊息，由於男友難以使用中文報案，便透過住在花蓮的友人向花蓮警方報案後，再轉報基隆警方請求協尋，但並未尋獲死者。

死者的男友昨天清晨與2名泰籍友人經由手機定位，在大武崙山區尋找女友下落，清晨近6時，在大武崙砲台附近產業道路旁邊坡，發現女友躺臥在10餘公尺深草叢，立即通報警消救援，救護人員到場發現女子身體僵硬已明顯死亡。

警方到場拉起封鎖線採證，現場留有血跡拖痕，但並未找到刀械、錢包、手機等證物，經警方調閱沿路監視器畫面，發現死者疑被同鄉的基隆泰國籍新住民林女騎機車載到此處，懷疑雙方發生爭執而遭到殺害。

警方以車追人，昨天下午在基隆市逮捕林女，不過林女對於犯案過程交代不清。

基隆地方檢察署今天指出，檢察官與法醫已相驗完畢，將擇日解剖了解死因。因林女涉有重嫌，涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，檢察官昨天深夜向基隆地方法院聲請羈押禁見，法院於今天下午開庭裁准。（編輯：李錫璋）1130512