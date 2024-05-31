男子拒酒測害警隨車被拖曳 妨害公務遭判1年

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（中央社記者鄭維真彰化31日電）侯姓男子去年疑酒駕到派出所，卻拒絕酒測，欲開車離開時，不顧警員握住汽車門把，仍急踩油門，導致員警隨車被拖曳至馬路，法院近日依妨害公務罪判處有期徒刑1年，可上訴。

據台灣彰化地方法院判決書，許姓女子去年4月到彰化縣警局員林分局莒光派出所，指控遭侯姓男子施暴，沒多久侯姓男子即駕駛自小客車到派出所，許姓女子舉報他酒駕，陳姓警員也聞到侯男身上有酒味，因而多次要求酒測。

侯男過程中以「明天我見所長帶我來拜會你一下好不好」等語，拒絕酒測，並拒簽警員開立舉發通知書。

陳姓警員依規定通知吊車到達，要移置保管車輛，侯姓男子趁機坐入駕駛座啟動引擎準備駛離，警員見狀立刻上前打開左後車門，並用手握住門把，阻止侯姓男子駕車離開。

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侯姓男子接著從派出所前急踩油門倒車，導致陳姓警員被拖曳到馬路上，警員見男子執意開車離去，顧及安全只好鬆手。

法官認為，被告不理會警員勸導及人身安全，強行將應依法移置保管的車輛開走，且反覆開車到派出所前斥責許姓女子，並挑釁警員說「來抓我」，公然挑戰公權力，態度囂張，無視國家法治，依以駕駛動力交通工具犯妨害公務罪，處有期徒刑1年，可上訴。（編輯：郭諭儒）1130531