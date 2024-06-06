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台中農夫接假檢警電話 60萬積蓄險遭騙

2024/6/6 16:02（6/6 16:56 更新）
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台中市務農的王姓男子（右）日前接到詐團「假檢警」電話，稱證件遭冒用涉刑案要監管現金。王男到郵局欲解除保單與定存，提領現金新台幣60萬元時，行員通報警方到場攔阻，成功協助王男保住積蓄。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年6月6日
台中市務農的王姓男子（右）日前接到詐團「假檢警」電話，稱證件遭冒用涉刑案要監管現金。王男到郵局欲解除保單與定存，提領現金新台幣60萬元時，行員通報警方到場攔阻，成功協助王男保住積蓄。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年6月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市務農的王姓男子日前接到詐團「假檢警」電話，稱證件遭冒用涉刑案要監管現金。王男到郵局欲提領60萬元，真警察獲報到場解說歹徒手法，成功協助王男保住積蓄。

台中市警察局烏日分局今天表示，龍東派出所副所長陳照園、警員林裕珉於5月31日上午10時許，接獲轄內郵局通報有客戶神情緊張欲解除保單與定存，要提領現金共計新台幣60萬元，疑遭詐騙。

警方到場發現，60多歲的王男剛講完電話，神情相當緊張。王男向警方表示，剛向自稱檢察官的人告知警察來了，對方得知正牌警察來了後馬上掛斷電話。

王男告訴警方，日前接獲銀行來電指稱他證件被冒用，警方介入偵辦，要他轉接查號台查詢警局電話查證，但按對方指示轉分機卻無人接聽。不久，自稱「楊警官」的男子來電，指稱他的銀行帳戶被人冒用。

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王男說，「楊警官」聲稱他銀行帳戶金錢皆涉及刑案，詢問餘額後就傳送北檢監管科收據照片，要他向台北地檢署「方檢察官」匯報行蹤，「方檢察官」則要他將存款轉至「乾淨帳戶」，將派員拿取金融卡及密碼監管，以免遭凍結，待證實清白才歸還，若不配合就要入監。

員警聽聞後，向王男解說此為詐騙集團「假檢警」的慣用手法，且檢警辦案不會指示民眾交付金錢，王男這時才舒緩緊張情緒，感謝警方及郵局行員協助守住積蓄。（編輯：蕭博文）1130606

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