新北男借名供友買車罰單欠稅上身 報警2人全送辦

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北警方表示，蘇姓男子10年前因友人多張罰單未繳，同意友人借用他名義購買機車，蘇男因而頻收到此車稅單及罰單催繳，報警遭侵占而逮獲友人，蘇男也被依偽造文書罪嫌遭函送。

新北市保安大隊今天發布新聞稿指出，廖姓男子（60歲）10年前想購買機車，但因當時有多筆罰單未繳納而無法辦理機車登記，廖男拜託同事蘇男（34歲），以借用蘇男名義方式登記購買機車。

警方表示，沒想到這卻是蘇男噩夢的開始，蘇男10年來陸續接到此車交通違規罰單及稅款催繳，他多次聯絡廖男處理，但對方不予理睬，讓蘇男不勝其擾，因而向警方報案機車車牌遭侵占。

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警方受理後，巡邏員警日前在三重區仁義街透過「AI巡防系統」將騎著涉遭侵占車牌機車的廖男逮捕，警詢後依侵占罪嫌移將廖男移送法辦；蘇男也因使公務人員登載不實，被依偽造文書罪嫌函送法辦。

市保大指出，對於侵占或竊取他人汽機車或號牌在路上行駛者，切勿心存僥倖，警局「AI巡防系統」利用智慧影像分析辨識技術結合行動載具M-Police，針對警車行駛拍攝的影像，同步進行動態車牌辨識及比對，可大幅提升打擊不法及尋獲失車的效率。（編輯：戴光育）1130610