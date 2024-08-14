查京華城容積獎勵案 北檢再傳6都市計畫委員作證

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（中央社記者林長順台北14日電）台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，已陸續傳喚約30人作證，檢察官今天指揮廉政署以證人身分傳喚6名當時的都市計畫委員說明，釐清容積獎勵決議過程。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。北檢今年5月接獲刑事告發後分案偵辦，並將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並約談相關人員。

檢廉陸續傳喚約30名承辦人員說明，12日以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、台北市副市長的彭振聲到案，歷經3小時的訊問，檢察官認為彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌重大，尚無羈押必要，諭令限制出境、出海、限制住居。

檢察官緊鑼密鼓展開偵查行動，為釐清容積獎勵決議過程，以及多名跨黨派民代質疑是否為柯文哲指示交辦等疑點，昨天約談2名都市計畫委員會委員，今天再傳6名委員作證。（編輯：蕭博文）1130814