台中駕駛疑恍神自撞分隔島 2人受困被救出送醫

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市西屯區馬龍潭路與龍富路五段路口，今天凌晨發生小客車自撞分隔島車禍，警方表示，駕駛疑恍神分心而肇事，致駕駛與乘客受困車內，由消防人員協助脫困送醫。

台中市警察局第六分局於凌晨0時許獲報西屯區馬龍潭路與龍富路五段路口發生車禍，到場發現這個路口是無號誌路口，龍富路五段中央有分隔島，梁姓男子（49歲）駕駛租來的小客車，沿馬龍潭路（由龍吉街往龍富路方向）行駛。

警方指出，駕駛疑夜間路況不熟，車頭不慎自撞龍富路五段中央分隔島而肇事，駕駛及副駕駛座的女乘客許姓女子（27歲）受困車內，由消防隊協助脫困後，將2人送醫治療。

警方表示，梁男與許女主要頭部撞傷、身體多處受傷，其中梁男意識不清送林新醫院救治，許女有意識送中國醫藥大學附設醫院治療。

有關駕駛是否有飲酒情形，警方說，由於梁男意識不清，且送醫救治無法實施呼氣酒測，已報請台中地檢署核發鑑定許可書中。至於肇事原因，初步研判為駕駛恍神分心開車，詳細事故原因仍待交通警察大隊分析研判。（編輯：李錫璋）1130815