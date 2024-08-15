男疑疲勞駕駛衝撞人行道 釀視障志工身亡遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北15日電）葉姓男子開車返家經小巨蛋附近，疑疲勞駕車衝至人行道，釀1死2傷，死者70歲張姓婦人為視障志工，當時協助王姓視障男子過路口。警方詢後今天依過失致死罪嫌把葉男送辦。

台北市警消昨晚5時許獲報，松山區南京東路4段、台北小巨蛋附近發生車禍案，派員到場發現，1輛自用小客車停在人行道，現場3名傷者，隨即把傷者送醫，其中1人經送醫搶救後不治。

警方初步調查，56歲葉姓男子送貨後準備開車返家，行經小巨蛋附近時，疑精神不濟，把車輛直接開往人行道，當時張姓婦人正牽著49歲王姓視障男子過馬路，期間2人遭車撞擊，王男手肘擦傷、張婦送醫時已無呼吸心跳，另有1名24歲女路人左腳大拇指骨折。

警方說，經現場對葉姓男子酒測，酒測值為0，葉男初步供稱因家人過世，整晚未睡處理喪事，後續又出門送貨，期間因太過疲勞才肇事。

警方今天依過失致死罪嫌把葉姓駕駛移送台北地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。北市松山警分局呼籲，民眾開車前，應考量自身精神狀況，勿貿然上路，造成他人及自身危害。（編輯：張銘坤）1130815