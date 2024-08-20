台中出租套房火警 租客窗戶逃生墜樓不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市北區1棟集合式社區出租套房今天上午火警，消防局獲報到場搶救，其中3樓李姓租客疑自窗戶逃生墜落1樓，但送醫後傷重不治，火勢已由消防人員撲滅，起火原因待消防局調查釐清。

台中市消防局今天表示，上午11時54分獲報指北區篤行路上1棟住宅發生火警，立即派遣中區分隊等共計5個單位，出動各式消防車9輛及救護車3輛、消防人員28名前往搶救。

消防人員表示，現場為4層樓水泥結構建築物，其中3樓起火，搶救人員布署水線搶救後，火勢於中午12時7分控制及撲滅，燃燒房間雜物，面積2平方公尺。

其中，現場1名男性因不明原因墜樓，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往中國醫院大學附設醫院救治，經搶救後仍宣告不治。

轄區台中市警察局第二分局表示，火警發生後，警方立即到場進行交通管制與現場秩序維護，經調查起火的建築物均為出租套房，火警發生時，3樓租客43歲李姓男子疑因情況緊急，從3樓窗戶跳下，跌落至1樓地面，由救護車送醫。

經警方聯繫屋主到場後，並與員警一同逐層清點住戶，確認無其他傷者，後續火警原因由消防局調查釐清。（編輯：謝雅竹）1130820