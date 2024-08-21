頭份醉男闖國道躺路肩 警：涉公共危險將通知說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣頭份市1名男子昨晚喝醉闖國道，躺在外側車道與路肩，嚇壞用路人閃避。員警到場時，男子已回到平面道路。警方說，今天將通知到案說明，視相關事證是否涉及公共危險罪，依法究辦。

國道警察局第2大隊今天指出，51歲鍾姓男子昨晚8時許橫躺於國道1號南下108公里頭份路段外側車道及路肩。警方接獲報案指派巡邏車到場時未見男子，經員警前往平面道路查看，發現男子躺臥於頭份市隆頂街口路邊昏睡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，因鍾男當時已喝醉呈昏睡狀態，無法正常回答員警詢問內容，由苗栗縣警察局頭份分局員警到場協助並通知家屬，先將鍾男帶返家休息。

警方指出，行人闖入國道行為，可依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處行為人新台幣3000至6000元罰鍰，如致生往來行車安全危險者將依公共危險罪嫌究辦。針對此案，今天將通知鍾男說明，視相關事證是否涉及公共危險罪，依法究辦。（編輯：張雅淨）1130821