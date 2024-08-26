酒店口角衝突刺人致死 男子判10年11月定讞
2024/8/26 11:29
（中央社記者林長順台北26日電）27歲黃姓男子於111年間在台北市一家酒店內與羅姓酒客起衝突後，持彈簧刀刺向羅男左胸，羅男送醫不治。最高法院維持二審認定，依殺人罪判處黃男有期徒刑10年11月，全案定讞。
判決指出，黃男於民國111年9月3日深夜1時許，前往台北市大安區酒店與酒店高姓幹部見面聊天，並進入3樓包廂等待高男。當天凌晨5時許，隔壁包廂飲酒消費的羅姓男子跑到黃男包廂，2人發生口角衝突。
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判決表示，黃、羅隨後移到走廊對峙，服務生上前勸架，黃男此時拿出彈簧刀刺向羅男左前胸，服務生陪著羅男搭電梯離開，羅男在酒店門口倒地，經送醫後不治。黃男行兇後離開現場，當天上午9時許在律師陪同下到警察局自首。
高院二審認為，黃男所為造成羅男喪失寶貴生命，並造成被害人家屬心理上無法抹滅的痛苦，危害社會秩序深鉅，罔顧他人生命安全，不宜輕縱，依殺人罪判處有期徒刑10年11月。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130826
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