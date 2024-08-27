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桃園男子持關刀殺妻 更一審仍判無期徒刑

2024/8/27 15:26
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）桃園徐姓男子查看妻子手機時認為她在他入監期間被包養而爭執，他涉持關刀等物攻擊妻子致死。一、二審皆依殺人罪判處無期徒刑，最高法院發回，更一審今天仍維持原判，可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，徐男以殘暴行為攻擊妻子，當場致其死亡，手段極為殘忍，犯後卻否認殺人犯行，惡性重大。

更一審考量，徐男是出於不確定故意殺人，與一開始就打算置他人於死的直接故意有所區別，而且是因為感情因素，未能克制衝動而起殺機，認為原審判決無違誤，仍依殺人罪判處無期徒刑，全案可上訴。

歷審判決指出，徐男與曾姓妻子育有一子，徐男在民國110年7月11日查看妻子手機相簿時，發現她與某名男子合照，認為她在他入監服刑期間被包養，雙方因而發生爭執。

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徐男將妻子壓制在客廳地板，涉毆擊她胸腹部、頭臉頸部並持金屬製關刀模型及除塵紙滾筒戳擊她胸部、將關刀以直插方式戳入她的口腔，造成她多處內外傷、骨折，導致她因外傷出血及肺內吸入血液而窒息死亡。

一審的桃園地方法院、二審的台灣高等法院皆依殺人罪判處徐男無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，最高法院撤銷原判並發回更審。高院更一審今天做出判決，全案可上訴。（編輯：戴光育）1130827

#台灣高等法院
#最高法院
#桃園
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