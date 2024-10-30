台中大肚洗車場凌晨火警 救出82歲男送醫不治

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（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市大肚區1處洗車場今天凌晨發生火警，消防局獲報到場搶救，火勢撲滅後，警消人員在1樓廁所發現1名82歲男子，經送醫搶救仍傷重不治，火警原因待調查釐清。

台中市消防局今天表示，今天凌晨1時42分獲報，大肚區沙田路三段1處洗車場發生火警，派遣轄區大肚分隊等共計7個單位，出動各式消防車17輛、消防人員32名前往處理。

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消防人員表示，火警現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋建物，1樓後側廚房起火燃燒，立即布署水線搶救，火勢凌晨2時2分撲滅，於1樓後側廁所發現1名男子約82歲，已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往光田綜合醫院沙鹿院區救治，但搶救後仍傷重不治。

火警現場燃燒1樓後側廚房，及自小客1輛、機車2輛，燃燒面積約80平方公尺，起火原因由消防局火調人員調查釐清。（編輯：謝雅竹）1131030