學電影「霹靂油俠」竊油2000公升 涉案5人遭判刑

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（中央社記者蘇木春台中5日電）陳姓男子學電影「霹靂油俠」竊取石油牟利，與姊姊等5人組竊油集團，在台中1處中油輸油管線鑿洞竊取柴油2000公升，台中地院審理後，判5人各10月至2年2月徒刑。可上訴。

台中地院判決書指出，陳男與友人凃男，在網路搜尋關鍵字「竊油」及觀看韓國電影「霹靂油俠（pipeline）」後，認為可透過尋找在涵洞內的輸油管，並在輸油管上鑿洞的方式竊取石油牟利。

陳男便與姊姊、姊姊的陳姓男友、凃男及另名友人陳男共5人，一同組成竊油集團，先由姊姊男友提供新台幣50萬元資金購買機具，陳男等人於民國111年1月至2月間某日，前往彰化縣1處水溝涵洞，鑿洞欲尋找台塑石油公司所有的輸油管，但只有破壞覆蓋輸油管的水泥及鋼筋而竊盜未遂。

111年5至6月間某日，姊姊男友再提供39萬元資金，陳男以不詳方式，得知中油公司在台中市清水區1處埋藏的輸油管管線，先租下管線附近的鐵皮屋後，進行後續挖掘竊油準備。

陳男等人在同年8月至9月間，以扳手、砂輪機、鏟子、十字鎬、電動鑿等器具，先在中油公司所有的4支輸油管鑿洞，再將其中1支柴油輸油管，以焊接方式安裝閥門製作開關，之後再裝置管線將油管牽回鐵皮屋內，以此方式竊取中油公司柴油約2000公升，並使中油公司輸油管毀損而不堪使用。

全案經中油公司於同年9月21日，發現案發地點的輸油管壓力異常，到場發現輸油管糟破壞進而報警處理，陳男等5人經檢方偵辦後，依加重竊盜等罪嫌起訴。

刑事部分，台中地院審理後，判處陳男等5人，各10月至2年2月不等徒刑，可上訴。

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民事部分，中油公司主張，陳男等人以工具開鑿，破壞埋設地面下方的輸油管線，竊取柴油約2000公升，導致油料損失以及油管毀損，為修復油管，及後續進行管線內容物流量檢測、油管緊急搶修等，共損失126萬餘元，向陳男等5人求償。

除涂男已賠償25萬餘元與中油公司達成和解，其餘4人經台中地院審理後，判處陳男等4人共須賠償101萬餘元，可上訴。（編輯：郭諭儒）1131105