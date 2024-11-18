博弈洗錢14人頭公司勾結三方支付 警逮13人扣近2億

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（中央社記者蘇木春台中18日電）郭姓男子涉以人頭設14間公司，與三方支付公司簽約，代收博弈公司賭客入金，若賭客提告詐欺，三方支付公司還協助偽裝合法交易；刑事局日前逮郭男等13人送辦，扣押不法金流近2億。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，多家銀行於民國112年間向刑事局通報多間可疑公司帳戶交易異常，經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析研判後，認為公司帳戶可能涉及賭博及詐欺洗錢行為，啟動調查偵辦。

案經刑事局中打第3隊與台北、新北、台中、嘉義市、南投縣等地警察局共組專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦，經蒐證完備後，於113年10月8日兵分多路，同步前往台北信義區及台中等地執行搜索查緝。

警方逮捕洗錢集團郭姓主嫌等成員共13人到案，現場查扣現金新台幣1500萬元、電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關證物。

警方查出，洗錢集團透過成立14間人頭公司，並利用人頭公司與涉案三方支付公司簽立代收合約，提供線上博弈公司代收賭客儲值入金金流服務。

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部分賭客若遇到線上博弈網站不出金情形而提出詐欺告訴，致三方支付公司銀行帳戶遭通報警示，三方支付公司便會協助洗錢集團聯繫賭客簽立和解，並提供虛假文件（如與人頭公司服務合約、訂購單及顧客資料等）予警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。

警方全案詢問後，將郭男等13人依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並聲請扣押裁定洗錢帳戶內不法資金1億6000萬元、房屋及土地各1筆（市價超過2200萬元）。（編輯：陳仁華）1131118