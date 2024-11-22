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詐團刷銀聯卡洗錢達台幣2億 5人羈押禁見

2024/11/22 20:44
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北檢今天表示，偵辦銀聯卡詐欺集團洗錢案，詐團假冒中國公安與司法人員，詐騙中國被害人70餘人，再以銀聯卡在台灣洗錢變現新台幣2億元。經4波搜索逮捕，聲請羈押5人獲准。

新北地檢署今天發布新聞表示，李姓被告與其餘共犯，自2023年起假冒中國公安局人員、檢察官等身份，以傳統的詐欺手法，向中國民眾佯稱被害人涉及詐欺、洗錢犯罪，誘騙將錢匯入在中國大陸的指定帳戶。

檢方說，詐團透過被告李嫌等人在台灣店家持銀聯卡刷卡消費後，將購得之商品變現、洗錢。初估被害70餘人，詐騙、洗錢金額達新台幣2億餘元。

檢方今年7月至9月，先後執行3波搜索調查，查獲黃姓被告等4人，以涉犯共同詐欺取財等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北檢說，經深入追查，11月20日至新北市林口區、台北市內湖區等處執行搜索，查扣手機、帳冊資料等，並帶回李姓被告等3人；依共犯詐欺取財、洗錢防制法之洗錢、偽造私文書等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北檢方總計4波搜索，聲押禁見被告5人獲准，其餘被告以不等金額交保。

檢方說，銀聯卡近年成為兩岸人民普遍使用之支付工具，其跨境提款或刷卡消費特性，常淪為不法集團洗錢工具，將犯罪所得洗回台灣。（編輯：林恕暉）1131122

#中國
#台灣
#新北市
#新北地檢署
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