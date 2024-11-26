新北男窄巷拒檢衝撞警察 檢殺人未遂起訴求重刑

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（中央社記者高華謙新北26日電）新北周姓男子涉偷開女友車輛且拒檢、撞傷永和警員。新北地檢署認為周男不顧巷弄窄小、無處可逃仍開車衝撞，且撞到人還不減速，依涉犯殺人未遂罪起訴周男，求處8年以上重刑。

檢警調查，周姓男子6月15日凌晨未經黃姓女友同意就開走女友車輛，並在上午7時許開到新北市永和區中正路1處巷口後下車。因黃女報案指車輛失竊，新北市永和派出所顏姓、吳姓員警發現車輛行蹤後，前往現場攔查。

檢警查出，周男見員警到場後，因擔心被發現這輛車涉竊盜案，因此立即回到駕駛座並拒檢，還開車朝顏姓警員方向衝撞，迫使顏姓警員先以手撐住車頭後快步後退，最後仍因抵擋不住而被撞開，也因此受有右側小腿、踝部挫傷等傷勢；周男隨後駕車逃逸。

周男在偵訊時否認犯行，僅表示他當天跟女友吵架，不知道車子有被報案失竊。且他上車發動車輛後，才看到警察走過來，雖然不知道警察要幹嘛，他還來不及反應車子就直接開出去了，而且是警察用身體碰車子，不是他主動撞警察。

周男供稱，他當下有聽到撞擊聲，回家看行車紀錄器才發現有撞到警察，因為警察是往車子右方副駕駛座踩上來，而他是往車前左側停放的機車閃避，當時時速約20至30公里，他當下也沒看到警察。

新北地檢署檢察官勘驗現場監視器畫面等證據審酌，案發地點巷弄狹窄、道路兩旁停滿機車，但周男不顧警員無處可逃，仍開車衝撞，且警員有先伸出雙手，試圖喝令停車，但周男仍繼續往前直駛，撞到警員時仍未減速。

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檢察官認為，汽車體積與重量龐大，如果加速衝撞、輾壓，極易造成人體要害受傷而導致死亡，周男明知此事，仍為求脫逃而駕車衝撞，甚至在撞擊警員後仍不立即煞車、減速或下車查看，反而駛離現場，顯見周男有殺人的間接故意。

檢察官考量，雖然警員萬幸未因此死亡，仍有受傷，且周男有諸多犯罪紀錄，素行不良，犯後仍狡辯、卸責，顯見毫無悔悟，且周男是在一般道路公然侵犯執法權威，罔顧執法人員生命安全，如果不嚴懲，難以傳達國家保障國民及執法人員生命安全堅定立場，因此建請新北地院從重量刑，並處8年以上有期徒刑。（編輯：方沛清）1131126