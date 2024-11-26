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台中租賃車行疑財務糾紛15輛車遭砸 警逮8人送辦

2024/11/26 15:13（11/26 16:06 更新）
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台中市東區1處租賃車行26日清晨遭多名歹徒持棍棒砸毀15輛汽機車，犯案後分乘多部車逃逸，警方獲報到場調查釐清。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月26日
台中市東區1處租賃車行26日清晨遭多名歹徒持棍棒砸毀15輛汽機車，犯案後分乘多部車逃逸，警方獲報到場調查釐清。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月26日
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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市東區1處租賃車行，今天清晨遭多名歹徒持棍棒砸毀15輛汽機車後逃逸，警方循線逮捕涉案的洪男等8人，初步調查雙方疑因財務糾紛引發，警方正持續調查釐清，詢問後將依法送辦。

台中市警察局第三分局今天表示，警方清晨5時57分接獲民眾報案稱，東區樂業路1家車行及停車場，遭多人持棍棒毀損，立即派遣警力到場處理。

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警方調查，案發地點為一家租賃車行，旁有私人停車場供車行及附近住戶停放使用，21歲洪姓男子事發當時，夥同多名友人分乘多部車輛到場後，持棍棒下車毀損現場計7輛自小客車、8輛機車等，共15輛汽機車，犯案後隨即逃逸。

警方獲報後，循線將洪男等8人逮捕到案，初步清查全案雙方疑因財務糾紛引起，警方將持續釐清案情，並於警詢後將洪男等人依毀損及違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1131126

#台中市
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