為中企徵人在台違法研發IC設計 男子遭起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）中國某科技公司在台設公司由王姓男子出面招募半導體業相關員工，違法從事IC設計研發業務，新竹地檢署今天偵結，將王男依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。

起訴書表示，這家中國的科技公司以提供積體電路產品所需的物理IP設計，主要處理電壓、電流等資訊的連續性類比訊號，用於信號轉換、電源管理、射頻通信等，屬晶片設計、授權及相關服務為業，為半導體知識產權及應用供應商，屬IC產業鏈的上游產業。

檢方指出，這家科技公司為在台灣發展業務，在香港地區成立香港商某集團股份有限公司並由王姓男子擔任負責人，後於109年11月此處香港公司許可被廢止，隔年於台灣另設1家公司。

檢方表示，王男明知中國大陸地區營利事業或其於第三地區投資營利事業，非經主管機關許可，不得在台從事攬才、銷售、人才招募、面試或研發行為等業務活動。

檢方說，王男以在香港與台灣的公司名義，申報員工勞健保為掩護，未經主管機關許可，即在台灣招募IC設計工程師、銷售經理、產品經理等職位。

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檢方指出，王男擔任非揮發性記憶體部門總監，從事IC設計研發業務，研發成果則供給中國某科技公司、也由此公司支付員工薪資，全案將王男依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例起訴。

檢方說，新竹科學園區為科技重鎮，肩負高科技產業的重要命脈，涵蓋全球矚目的半導體與光電技術，對此等侵害產業安全的行為，秉持堅定執法原則，維護產業完整，確保台灣科技實力永續發展。（編輯：林恕暉）131205