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台中里長補選送洗碗精等被認定有對價 判2年定讞

2024/12/14 10:21
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（中央社記者謝幸恩台北14日電）台中市外埔區大東里長病逝後展開補選，高姓候選人以附有洗碗精、原子筆及面紙的文宣賄選鄰長，二審判無罪，更一審認定有對價關係，改判2年徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國110年3月間，高姓男子參選大東里長補選，卻於投票前夕，把裝有印上高男選舉文宣的6瓶洗碗精、15支原子筆及10包面紙等禮品袋來賄選數名鄰長，以求順利當選；禮品總價值約新台幣141元。

一審台中地方法院認為，即便高男否認賄選，且依照一般社會通念，禮品價值雖未達到高額厚禮的程度，但屬於一般人生活所需物品，仍然具有對價性，依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪，判處高男有期徒刑2年。

經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理，二審則認為，高男若有行賄犯意，沒必要貼上自己的聯繫方式，徒增遭查緝的風險，且禮品價值低，若非選民常用品牌，反而會造成受贈者不便，認定不足以動搖投票意向，改判無罪。

案經檢察官上訴，最高法院認為，二審判決有調查未盡、理由不備的違誤，因此撤銷判決，發回台中高分院更審。

更一審則認定，可認收下高男禮品的人有明示或默示同意支持，與高男間有為一定投票的約定與對價，因此撤銷二審判決，改判處高男2年徒刑。案經上訴，最高法院認為更一審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1131214

#台中市
#最高法院
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