柯文哲涉京華城案遭起訴 北市警架拒馬安維交管

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（中央社記者黃麗芸、王朝鈺台北26日電）台北地檢署偵辦京華城案、民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今天偵查終結，預計上午10時開記者會說明。為避免民眾黨支持者和黨工聚集抗議釀衝突，警方出動20人及架設阻材應對處理。

柯文哲因涉及京華城等案遭台北地檢署聲請羈押禁見獲准，北檢今天偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂等罪起訴柯文哲等人。

截至上午9時30分許，北檢大門前和周遭僅見媒體和警方人員，並無柯文哲支持群眾或是民眾黨人士到場。

為避免民眾黨支持者小草和黨工們聚集北檢外抗議而引發衝突，轄區警方、台北市警察局中正第一分局今天出動20名警力到場安維和交管，並於北檢大門口前架設拒馬和阻材，預做應處，避免衝突事件發生。（編輯：唐聲揚）1131226