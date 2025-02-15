加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
更新／勇鷹高教機台東外海失事 飛行員跳傘獲救
首頁 / 社會
勇鷹高教機
新聞專題
勇鷹高教機1/31
首頁 / 社會

勇鷹高教機台東外海墜機獲救 飛行員意識清醒

2025/2/15 10:46（2/15 10:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救。（民眾提供）
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救。（民眾提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城、張祈台東縣15日電）軍方人士今天表示，1架勇鷹高教機上午8時38分在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救，目前人員意識清醒，失事原因待調查釐清。

空軍司令部表示，飛訓部1架勇鷹高教機（機號1130）上午8時40分起飛後宣告雙發動機失效，人員跳傘獲救送台東馬偕紀念醫院救治。

影片來源：中央社

醫院表示，墜海的34歲林姓飛官9時39分抵急診後目前意識清醒，於海上有短暫意識昏迷、嗆水及輕微失溫等狀況，待入院進一步觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

駕駛勇鷹高教機的林姓飛行員為少校訓練官，空軍官校102年班，今天執行基本航線投彈的飛行科目訓練時，在飛機起飛後宣告雙發動機失效隨即跳傘獲救。

空軍司令部進一步表示，已組專案調查小組實施肇因調查。這也是勇鷹高教機交付空軍後首次發生意外事故。（編輯：孫承武）1140215

台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
勇鷹高教機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
勇鷹高教機失事 卓榮泰指示釐清事故原因
41
更多編輯台推薦新聞：