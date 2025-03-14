內湖碧山巖開漳聖王廟火警撲滅 供桌廟門遭燻黑

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市碧山巖開漳聖王廟今天凌晨發生火警，初步研判起火點為7樓的天公爐，經灌救後撲滅，無人受傷，火警造成供品區的供桌、供品及廟門遭燒損及燻黑，起火原因待調查。

台北市警消凌晨3時左右獲報，碧山路附近發生火警。獲報後派人車到場發現，現場為地上7樓、地下6樓的磚造建築物，起火地點在7樓。火勢在凌晨3時56分撲滅，燒損雜物及供品，燃燒面積約20平方公尺，無人受傷。

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警消指出，火警現場為碧山巖開漳聖王廟，派員到場發現天公爐起火，經灌救後火勢撲滅，現場無人受傷，但供桌、供品及廟門遭燒毀及燻黑。詳細火警原因仍須由台北市消防局火調科調查。

依台北市政府網頁介紹，碧山巖或稱尖頂開漳聖王廟，是全台灣最大開漳聖王廟之一，香火鼎盛，寺內供奉開漳聖王陳元光，碧山巖俯臨台北盆地。（編輯：戴光育）1140314