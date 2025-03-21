嘉義女掉愛情陷阱損失244萬 詐騙犯萌情愫坦白

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣25歲女健身教練誤陷網路交友投資圈套，被詐244萬元，後來詐騙犯傳訊息懺悔自己也是被騙到緬甸從事詐騙，並向女教練告白，警方據報日前循線查獲陳姓等2名車手。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，這名女健身教練於去年12月間透過網路交友軟體，與一名樣貌陽光的男網友搭上線，並彼此加Line成為無所不談的好友，男網友幾乎每天會噓寒問暖，讓女教練備感窩心，且十分信任男網友。

警方指出，男網友佯稱向女教練推薦一款高獲利的投資APP，女教練不疑有他，先投資新台幣1萬元，結果不到1週獲利5000多元，且可領回現金，讓女教練鬆懈心防，男網友再以投資虛擬貨幣可獲得暴利引誘，慫恿女教練投資大筆現金。

警方說，女教練於去年12月間，不到10天，以面交方式交出現金，分別150萬、62萬及32萬元，女教練現金不夠還以信用卡預借，且虛擬的投資APP還會告知已獲利幾成，讓女教練信以為真。

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警方表示，後來男網友傳一則懺悔的訊息，向女教練坦白其實自己是一個詐騙犯，因被騙到緬甸從事詐騙也是不得已，「妳是很好的女孩，這段時間裡我真的愛上妳了、希望不要再玩交友軟體了」。

警方指出，女教練收到訊息驚覺被騙，向轄區的竹崎分局報案，警方調閱車手面交地點附近的監視器畫面，日前循線查獲面交車手陳姓男子及監控的車手未成年少年，已移送法辦，另外其他取款車手為香港籍，取款後已離境。（編輯：謝雅竹）1140321