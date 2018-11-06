憂心遭停權 林鴻道重申遵守洛桑協議

「東京奧運台灣正名」公投24日將投票，有媒體報導中華奧會主席林鴻道日前在行政院體育發展會會議報告時，憂心國際奧會執委會若提出討論，中華奧會會籍將面臨被「中止或取消承認」的潛在危機，林鴻道6日下午再召開記者會對此進一步說明。中央社記者孫仲達攝 107年11月6日

（中央社記者龍柏安台北6日電）中華奧會主席林鴻道今天召開記者會，表達憂心東京奧運正名公投，恐讓中華奧會遭停權。他強調：「我們以保障選手代表我國參賽權利為優先，並會遵守1981年洛桑協議。」

台灣在11月24日將進行九合一大選，另有10項公投法案，其中就包括東京奧運正名，盼以「台灣」名義參加奧運。不過國際奧會（IOC）曾在今年5月4日來信，強調IOC執委會已做出決議，不予核准「中華台北」名稱變更。

林鴻道舉例，就像父親告誡小朋友下午不要出門，但小孩硬要跑出去玩，回家可能就會面臨處罰，以此解釋中華奧會目前處境。

而IOC在10月16日再次來函，希望瞭解東奧正名公投相關細節，文中雖未提及「停權」等字眼，不過林鴻道透露，亞運期間，國際奧會主席巴赫以及亞奧會主席阿罕默德親王，在恭賀中華代表隊優異表現同時，也語帶玄機表示，「希望我們能努力留在國際奧會的大家庭中，種種跡象表示，我們現在情勢非常嚴峻。」

包括前奧運國手紀政、以及許多名嘴都曾表示，申請名稱變更是參賽國權利，最壞情況也就是維持現狀，林鴻道坦言，一般情況下這樣的說法沒有問題，「但問題是IOC已經來函表達不允核准變更。」

假設最壞情況，中華奧會真被IOC停權，外界也有聲音認為，台灣運動員仍可以獨立運動員名義參賽，對此林鴻道則反問：「獨立運動員連國家名稱、國旗歌都沒有了，這樣真的有比較好嗎。」

台灣在1981年於瑞士洛桑和IOC簽署了「洛桑協議」，其中明訂了中華奧會名稱、會旗、會徽，使中華奧會得以和其它國家奧會擁有相等權利，參與各項國際運動組織。（編輯：吳協昌）1071106