體育署重申三大立場 尊重中華奧會自主性

（中央社記者龍柏安台北6日電）針對東京奧運正名公投，恐遭國際奧會（IOC）停權懲處，體育署國際組組長許秀玲傍晚強調：「保障選手參賽權益、維護我們的會籍、遵守國際奧會規定，是政府不變的立場。」

由民間發起的東京奧運正名公投，主旨是盼未來中華代表隊能以「台灣」名義參加奧運，不過國際奧會（IOC）曾在今年5月4日來信，強調IOC執委會已做出決議，不予核准名稱變更。

中華奧會主席林鴻道今天下午也召開記者會，除表達憂心中華奧會遭停權處分，也盼不要因此抹煞台灣優秀運動選手的舞台，也強調會以保障選手參賽權益為優先，並遵守1981年的洛桑協議。

許秀玲受訪時表示，體育署尊重中華奧會的自主性，「對於他們的各項說明，我們都會保持著充分的尊重」。

林鴻道評估，目前中華奧會情勢嚴峻，不排除遭到IOC停權的可能性，許秀玲則表示，體育署會和奧會保持密切聯繫，畢竟大家都很關心選手參賽權益，「奧會是我們的窗口，希望他們能跟國際社會多溝通、多說明」。

若11月24日舉行的東奧正名公投通過，中華奧會是否要接受全民意志，向IOC申請名稱變更，對此許秀玲強調，今天行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）也被詢問過類似假設性的問題，這部分她們無法回答。（編輯：陳怡璇）1071106