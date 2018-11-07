東奧正名公投 楊忠和：可以做也應該做

（中央社記者龍柏安台北7日電）前體委會主委、東京奧運正名公投活動召集人楊忠和，今天在全國性公投案意見發表會上表示，東奧正名公投是可以做、做得到，也應該做的事，希望大家走出來，一起投下同意票。

東京奧運正名公投的目的，就是希望能從2020東京奧運開始，讓台灣參加國際賽的隊名，從中華台北（Chinese Taipei）改為台灣（Taiwan）。楊忠和說：「Chinese Taipei不是我們的名字，名字不好就要改，改成一個我們都喜歡的名字，大家喜歡的名字，就叫台灣。」

中華奧會主席林鴻道昨天召開記者會，重申東奧正名活動恐招來國際奧會（IOC）的懲罰，甚至包括停權與除權，主因在於IOC已在今年5月4日來函，強調執委會不予核准中華台北的隊名變更。

不過楊忠和認為，更改隊名是奧運憲章賦予各國的權利，他不認為申請更改隊名，會引來IOC的懲處，他強調：「我們選手絕對不會受到影響。」

楊忠和表示，一個國家奧會的名稱，需反映該國家的領土範圍及傳統，「在世界地圖看不到、也找不到Chinese Taipei，因此Chinese Taipei往往會讓外國人感到困惑」。

最後楊忠和提到，正名公投是一場攸關台灣人未來國格尊嚴的大事，他呼籲11月24日的東奧正名公投能順利過關，「讓台灣選手有尊嚴的，以台灣之名站上奧運的頒獎台上」。（編輯：張芷瑄）1071107