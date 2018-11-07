台灣電競隊伍 在中國參賽因國籍問題失格

台灣電競隊伍參加在中國舉辦的IEM Katowice 2019地區資格賽，擊敗日本隊後，卻因為國籍問題被取消資格。（圖取自facebook.com/crazyfacetw）

（中央社記者龍柏安台北7日電）電競大賽IEM Katowice 2019地區資格賽今年在中國舉辦，台灣參賽隊伍SadStory首役16比1大勝日本，主辦單位卻以台灣沒參加「中國賽區」為由，判定台灣隊伍失格。

在中國舉辦的IEM Katowice 2019地區資格賽，於絕對武力：全球攻勢（CS：GO）賽事中，發生讓台灣選手傻眼的事情，一名叫CrazyFace選手在粉絲專頁上無奈地寫到：「我們因為國籍問題被取消資格，他們（主辦單位）說我們要報名中國賽區。」

但讓CrazyFace不解的是，這項比賽他們已參加了2年，過去他們一直是參加東亞或東南亞預賽，甚至參加其他邀請賽，也是參加東亞或東南亞賽區，沒想到今年卻因參賽地區問題，遭主辦單位判定失格。

CrazyFace承認，過去他們的確一度也以為要參加中國區賽事，但詳查報名辦法，要報名中國區需持中國護照，這次比賽規則，參賽國認定則以護照為主，「問題是我們的護照是綠色的TAIWAN不是紅色的CHINA」。

沒想到官方回應更讓人氣憤，主辦單位以大會區域分布文件佐證，台灣並不屬官方認定的任何一個地區，不過可以參加中國區賽事。

中華民國電子競技運動協會（CTESA）秘書長洪梓硯坦言，IEM屬於商業型賽事，因此大會必須考慮贊助商等其他外在因素，並不會採取國與國對等的「奧會模式」，對於SadStory在中國失格的憾事，他只能表達遺憾。

由於CTESA將於11月9日，在高雄舉辦第10屆IESF世界電競錦標賽，比賽項目當中也包含了絕對武力：全球攻勢（CS：GO），洪梓硯強調，這是屬於國對國的正式賽事，因此完全會依照「奧會模式」辦理，類似的問題就不會發生。（編輯：張芷瑄）1071107