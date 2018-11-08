國中軟式棒球聯賽 長安扣倒後龍

107學年度國中棒球軟式組聯賽預賽第3天，台北市長安國中8日以20比0，3局提前「扣倒」苗栗縣後龍國中，順利闖入第2階段淘汰賽。圖為9日起淘汰賽對戰賽程一覽表。（學生棒球聯盟提供）中央社記者李晉緯傳真 107年11月8日

（中央社記者李晉緯台北8日電）107學年度國中軟式棒球聯賽，北市長安首局就豪取14分，打完3局就以20比0提前「扣倒」苗縣後龍，北市長安在兩場預賽共拿下30分，得分效率驚人。

107學年度國中軟式棒球聯賽預賽尾聲，北市長安在比賽首局就因為苗縣後龍投手找不到準心，單局獲得5次觸身球、6次四壞，因此只打出2支安打就狂拿14分。

包括楊宇承2分砲在內，北市長安整場比賽只打出5支安打，但在獲得16次死球的情況下，在3局打完後就提前結束比賽，以20比0擊敗苗縣後龍。

預賽階段，H組的北市長安打2場比賽，首戰以10比0擊敗嘉縣民和，今天再以20比0痛擊苗縣後龍，兩場比賽下來共拿30分，是所有預賽打兩場比賽的球隊中總得分最高的球隊，但也只比預賽打3場，共拿34分的東縣新生少4分。

預賽賽程將結束，34強單淘汰賽抽籤結果也隨即出爐，9日起為期5天的比賽，兩支最會得分的球隊北市長安、東縣新生，首戰將分別遭遇高市五福、屏縣中正和新北市福營一役的勝隊。（編輯：陳怡璇）1071108