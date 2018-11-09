新北市二重陣中無明星 國中軟棒勝花縣三民

（中央社記者李晉緯桃園9日電）新北市二重今天在107學年度國中軟式棒球聯賽，全場敲出11支安打、獲得11次保送，打完6局以9比0擊敗花縣三民，新北市二重總教練邱仕騰表示「我們沒有明星，打的是團體」。

107學年度國中軟式棒球聯賽34強單淘汰賽，新北市二重劉丞皓首局敲出安打，1出局三壘有人時，林澤打出二壘安打，幫助二重先馳得點。

3上新北市二重連續獲得2次觸身球，石正暘又敲出安打形成滿壘，靠著兩次滾地球得2分，隨後莊祐嘉敲出二壘安打，二重再要2分。

新北市二重4上靠著3次觸身球、1次四壞球，再添1分，6上林澤敲出安打，潘志愷打出二壘安打，再靠著三民失誤及自己的2次觸擊再拿下3分。

新北市二重先發投手黃仲翔投2局，沒被敲安打，沒有四壞球，只有1次觸身球，送出1次三振，無失分；第2任投手吳承翰投4局，被敲出3支安打，有1次四壞球保送、4次三振，無失分，讓新北市二重最終以9比0擊敗花縣三民。

邱仕騰認為新北市二重應該能拿出更好表現，他說「我們實力不只這樣」，打擊更連貫的話可以拿更多分，不管是打擊、投手、守備都還好，大概都是6、70分的及格分數。（編輯：陳怡璇）1071109