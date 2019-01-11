戴資穎等9選手 下週參加大馬大師羽球賽

（中央社記者郭朝河吉隆坡11日專電）2019年馬來西亞羽球大師賽將於15日開打，中華民國羽球協會將派9名選手參賽，包括休息近1個月的球后戴資穎，力求在這項賽事取得2019年開門紅。

2019年馬來西亞羽球大師賽將於15日至20日在吉隆坡Axiata Arena舉行，中華民國代表隊將由教練賴建誠領隊，率領戴資穎、王子維、盧敬堯、楊博涵、蘇敬恆、廖敏竣、李佳馨、李洋及王齊麟等9名選手參與，期盼可在今年首個羽球重要賽事中獲得佳績。

目前世界排名第一的戴資穎是大會女單頭號種子。女單項目強敵環伺，世界排名前八的五名女單選手都會參加比賽，包括第二種子日本的奧原希望、第三種子日本的山口茜及第四種子西班牙女將瑪琳（Carolina Marin）。

值得一提的是，2018年在決賽中打敗戴資穎的泰國名將拉差諾（Ratchanok Intanon）也會參賽，並列為第六種子，兩人同列上半圈，若都順利擊敗對手，將會在八強賽相遇，屆時球迷將能觀賞一場激戰。

王子維位於男單下半區，對手正好是泰國的阿韋辛桑農（Suppanyu Avihingsanon）。兩人在2018年10月的丹麥羽球賽原本是首輪對手，但由於王子維腰痛選擇退賽，因此兩人將在馬來西亞上演未完成的賽事。

第11屆馬來西亞羽球大師賽是2019年世界羽聯世界巡迴賽的一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。總獎金35萬美元。除了戴資穎在2018年獲得女單亞軍外，陳宏麟及王齊麟也曾在2015年獲得這項賽事男雙亞軍。（編輯：郭中翰）1080111