冬訓合體成效佳 詹詠然詹皓晴擬長期搭檔

台灣網球姊妹花詹詠然（左）、詹皓晴（右）今年前兩站合體出擊，相繼在布里斯本女網、荷巴特女網賽拿下亞軍、冠軍，收穫頗豐，詹皓晴認為，「這是一個很好的開始」。（劉雪貞提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年1月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣網球好手詹詠然和詹皓晴今年姊妹倆合體前兩站，就打下1冠1亞的成績，兩人今天都將關鍵指向一起冬訓，且心態都變得更成熟，而詹詠然也期待未來能與詹皓晴長期搭檔。

詹家姊妹今天在荷巴特女網賽雙打決賽，先以6比3搶下首盤後，第二盤在追到3比4落後情況下，後來被對手以6比3扳平戰局。

詹詠然提到，今天比賽現場風大，儘管第二盤一度有乘勝追擊的機會，但現場變數太多，很難預測對手下一顆球打法，只能設法穩定自己心態。

丟掉第二盤後，在關鍵超級搶十階段，詹詠然與詹皓晴不斷提醒彼此，專注在每顆球，「即便我們失誤，也不要糾結上一分怎麼樣，要專注下一分」。

詹詠然直呼，沒想到在後續能順利連拿5分，她認為關鍵是因為專注，才能趁著對手出現漏洞時搶分。

詹詠然和詹皓晴過去兩年曾數度短暫合體，也曾與其他選手搭檔應戰；詹詠然提及，去年搭檔不固定，一直在適應與搭檔之間的默契及戰術打法，導致無法專心在自己身上。

詹詠然去年9月美國網球公開賽後，因過勞引發自律神經失調，提前結束球季、接受治療；她透露，後來與詹皓晴一起冬訓，對於體能、球場上溝通與戰略方面，有非常大的加分。

兩人都認為今年自己心態都變得更加成熟，而詹詠然也釋放訊息，有意未來與詹皓晴長期搭檔。

詹詠然和詹皓晴今年前兩站合體出擊，相繼在布里斯本女網、荷巴特女網賽拿下亞軍、冠軍，收穫頗豐，詹皓晴認為「這是一個很好的開始」。

面對2020東京奧運，詹皓晴表示，希望現階段能先在接下來的澳網等賽事能有好成績，先把自己做好，「只要我們做好了，我覺得要拿到奧運資格，應該沒有什麼很大的問題」。（編輯：張雅淨）1080112