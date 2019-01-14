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桃猿力拚三連霸 領隊：這才稱得上傳統強隊

最新更新：2019/01/14 14:42

（中央社記者謝靜雯嘉義14日電）中職Lamigo桃猿隊今天在嘉義縣立棒球場開訓，領隊劉玠廷向球隊喊話，2016年沒能挑戰三連霸，今年誓言完成三連霸，「只有完成三連霸才能稱得上是傳統強隊」。

桃猿隊今年在嘉義縣政府幫忙下，將春訓基地搬到嘉義縣立棒球場，開訓劉玠廷提到，2014、2015年球隊都拿下總冠軍，但2016年沒能挑戰三連霸，2017、2018年桃猿隊也都順利拿下總冠軍，今年目標力拚隊史首度三連霸。

劉玠廷提到今年王柏融赴日發展，球隊戰力上有所損失，「但機會就在那邊、等大家去爭取，相信一定會有人挺身而出」。

桃猿隊今年季前安排多場熱身賽，除了2月赴石垣島與日職羅德隊打交流賽，也安排與韓職球隊包括樂天、英雄、起亞虎等隊打交流賽。2月28日、3月1日將於天母與日職樂天隊交手，3月14日起與羅德隊打2場比賽，希望透過比賽、備戰新球季。

移至嘉義縣立棒球場春訓，劉玠廷特別感謝嘉義縣政府的幫忙，也提到經過兩度修繕、外野護欄強化，球場狀況看起來不錯。嘉義一直是冬季許多日、韓職球隊移地訓練的選擇，劉玠廷表示，現在看起來嘉義有成為各隊春訓基地的條件，但桃猿在嘉義縣春訓會不會成為常態沒有說死，「每年都做最好的安排」。（編輯：張雅淨）1080114

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