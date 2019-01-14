這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
社會

花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
國際

世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
國際

美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
國際

義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手

最新更新：2019/01/14 16:11
莎拉波娃先前因禁藥問題遭禁賽，她14日以兩個6比0痛擊對手，強勢宣告回歸。（圖取自IG網頁www.instagram.com/mariasharapova）
莎拉波娃先前因禁藥問題遭禁賽，她14日以兩個6比0痛擊對手，強勢宣告回歸。（圖取自IG網頁www.instagram.com/mariasharapova）

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）俄羅斯女將莎拉波娃今天在澳洲網球公開賽逼迫對手連吃兩個象徵一局未得的「貝果」，強勢宣告回歸，讓對手淚灑球場。西班牙選手納達爾也在男單首輪毫不留情以直落三獲勝。

2008年澳網冠軍莎拉波娃（Maria Sharapova），因禁藥問題遭禁賽，2017年回歸後始終未能在大滿貫等級賽事有出色表現，但她今天以兩個6比0展現她的企圖心，痛擊英國女將達特（Harriet Dart），讓達特帶著淚水結束比賽。

打了15次澳網、3次殺進決賽的莎拉波娃說，她很開心傷癒復出後，能輕鬆闖過這關，她說：「這對我的腿、我的肩膀來說，是很好的試煉。」

她也提到：「我仍過著努力克服傷痛的日子，然而今天我覺得自己做對了一切的事情，順利獲勝晉級。」

17次大滿貫賽冠軍得主納達爾（Rafael Nadal），2018年球季因腳傷動刀，不得不縮短他的賽季，今天他以6比4、6比3、7比5，在澳網首輪擊敗持外卡參賽的地主選手達克沃斯（James Duckworth）。

看不出傷勢疑慮的2009年澳網冠軍得主納達爾說：「在（休養）好幾個月後回歸並不容易，尤其要對抗每一分都打得超級有侵略性的對手。」

他並說：「我在這裡感到精力十足。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1080114

影片來源：WTA YouTube頻道
延伸閱讀
小威力拚追平澳洲傳奇紀錄 女網史上最強掀論戰曾俊欣奪青少年冠軍 溫網：記住他的名字澳洲公開賽開打 喬科維奇滿意提升獎金有成
地機族