台灣精品路跑胡志明市舉行 台選手獲佳績

由台灣精品（Taiwan Excellence）活動贊助的愛心公益路跑13日在越南胡志明市舉行。圖為主辦單位為42公里馬拉松賽事優勝選手頒獎。（主辦單位提供）中央社河內傳真 108年1月14日

（中央社河內14日電）由台灣精品活動贊助的愛心公益路跑昨天在越南胡志明市舉行，由中華民國對外貿易發展協會邀請的2名選手鄭瑞竹和陳威廷首次參賽，分別獲得21公里組第2名和42公里組第3名的佳績。

由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）執行的「台灣產業形象廣宣計畫」自2011年起在越南推廣，今年邁入第9年，透過相關活動協助品牌廠商爭取商機。

這是「台灣產業形象廣宣計畫」連續第5年贊助胡志明市愛心公益路跑（HCMC Run），在現場辦理台灣精品（Taiwan Excellence）運動行銷體驗活動，以響應公益並結合運動行銷的方式推廣22個台灣品牌。

胡志明市路跑吸引了60國超過9000名選手參賽，其中2名台灣選手鄭瑞竹（Cheng Jui-Chu）和陳威廷（Chen Wei Ting）是受外貿協會邀請首次參賽並取得佳績，分別獲21公里組第2名和42公里組第3名。

除了贊助胡志明市愛心公益路跑比賽外，主辦單位也安排台灣精品體驗活動，推廣運動休閒、健康照護及輕薄時尚行動概念資通訊等台灣精品，吸引大批越南消費者的目光。（編輯：郭中翰）1080114