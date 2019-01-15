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澳網女單首輪 謝淑薇快打旋風輕鬆晉級

最新更新：2019/01/15 14:24

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在2019澳洲網球公開賽女單首輪，全場僅用58分鐘，以6比2、6比1直落二橫掃世界排名85的瑞士女將沃吉莉，輕鬆挺進第2輪。

網壇四大滿貫之首的澳洲網球公開賽，昨天點燃戰火，本週世界排名微幅上升1名，來到27名的謝淑薇今天首度亮相。去年她在澳網戰果豐碩，不僅單打闖進16強，追平生涯最佳成績，女雙則止步4強，今年舊地重遊，首役也開出亮麗紅盤。

謝淑薇過去和沃吉莉（Stefanie Voegele）交手3次，謝淑薇以1勝2負略居下風，不過今天戰況一面倒，開盤前5局就兩度破發，早早取得4比1領先。

接下來雙方互保，第8局謝淑薇第3度成功破發，先以6比2開胡。

次盤戰況如同首盤翻版，前5局謝淑薇同樣兩度攻破對手發球局，自己則僅丟1局，再次取得4比1大幅領先。

第6局謝淑薇再破對手發球局，以5比1率先聽牌，不料沃吉莉展開垂死反撲，單局曾逼出5次破發點，所幸都被謝淑薇有驚無險化解。

沃吉莉久攻不下、氣勢殆盡，謝淑薇則把握機會順利拿下，成功以6比1淘汰對手，並寫下與沃吉莉對戰的2連勝。（編輯：張雅淨）1080115

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